ऐसे क्रिकेटर जिन्होंने टेस्ट में भारत की ओर से किया डेब्यू, बाद में पाकिस्तान की तरफ से खेले

आमिर इलाही (Amir Elahi)

आमिर इलाही (Amir Elahi) ऐसे क्रिकेटर रहे हैं जिन्होंने अपना पहला टेस्ट मैच भारत के लिए खेला लेकिन जब भारत-पाकिस्तान अलग हुए तो इलाही पाकिस्तान में जाकर बस गए. पाकिस्तान में बसने के बाद वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की ओर से खेले. आमिर इलाही (Amir Elahi) का जन्म 1 सितंबर 1908 को लाहौर में हुआ था. उस वक्त लाहौर भारत का हिस्सा था. आमिर इलाही (Amir Elahi) ने अपना टेस्ट डेब्यू भारत के लिए साल 1947 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी टेस्ट में किया. इलाही लेग ब्रेक गुगली के उस्ताद थे. भारत के लिए पहला टेस्ट मैच खेलने के बाद इलाही भारत-पाकिस्तान के बंटवारे के बाद पाकिस्तान के लाहौर में ही रहे. पाकिस्तान के लिए फिर इलाही ने अपना पहला टेस्ट मैच भारत के खिलाफ ही खेला. साल 1952 में पाकिस्तान के पहले टेस्ट मैच का आमिर इलाही हिस्सा रहे. यह टेस्ट मैच दिल्ली में खेला गया था. बता दें कि आमिर इलाही पाकिस्तान की ओर से पहला टेस्ट कैप पाने वाले खिलाड़ी हैं. अपने टेस्ट करियर में उन्होंने 6 टेस्ट मैच खेले जिसमें एक टेस्ट मैच भारत के लिए खेला था. 6 टेस्ट मैचों के दौरान उन्होंने 7 विकेट हासिल किए. वैसे इलाही ने 125 फर्स्ट क्लास मैच भी खेले.

