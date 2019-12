खास बातें कहा-बुूमराह की बॉल‍िंग के ख‍िलाफ मैं वर्चस्‍व स्‍थाप‍ित करता मैं मैक्‍ग्राथ सह‍ित कई वर्ल्‍ड क्‍लास बॉलर को खेल चुका हूं बुमराह सीम का अच्‍छा उपयोग करते हैं, इसल‍िए हैं धारदार

पाक‍िस्‍तान के पूर्व ऑलराउंडर अब्‍दुल रज्‍जाक (Abdul Razzaq)ने ऐसी बात कह दी है जो भारतीय क्र‍िकेटप्रेम‍ियों को नागवार गुजरेगी. ऐसे समय जब इयान ब‍िशप सह‍ित दुन‍ियाभर के पूर्व क्र‍िकेटर और समीक्षक जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) को बेहद खास टेलैंट बता रहे हैं, रज्‍जाक ने भारत के इस बेहतरीन तेज गेंदबाज को 'बच्‍चा बॉलर' बताया है. रज्‍जाक यहीं नहीं रुके, उन्‍होंने कहा क‍ि वे आसानी से बुमराह की बॉल‍िंग पर डॉम‍िनेट कर सकते थे (Razzaq says, would have easily dominated Bumrah). 40 साल के हो चुके रज्‍जाक के यह बात क्र‍िकेट पाक‍िस्‍तान. कॉम को द‍िए वीड‍ियो इंटरव्‍यू में कहीं. गौरतलब है क‍ि बुमराह की तारीफ करते हुए ब‍िशप ने हाल ही में कहा क‍ि ऐसे बॉलर पीढ़ी में एक बार होते हैं. पीढ़ी में एक बार मिलने वाली प्रतिभा इसलिए, क्योंकि वह खेल के सभी प्रारूपों में शानदार प्रदर्शन करते हैं.

'बड़ी-बड़ी' बातें करते हुए रज्‍जाक(Abdul Razzaq) ने कहा, मैं अपने क्र‍िकेट के द‍िनों में व‍िश्‍वस्‍तरीय गेंदबाजों का सामना कर चुका हूं, ऐसे में जसप्रीत का सामना करते हुए मुझे कोई द‍िक्‍कत नहीं होती. दबाव तो उस भारतीय गेंदबाजी पर रहना था. जब आप ग्‍लेन मैक्‍ग्राथ, वसीम अकरम और शोएब अख्‍तर जैसे बॉलर को सामना कर लेते हैं तो आपको आत्‍मव‍िश्‍वास म‍िलता है. मैं आसानी से बुमराह के ख‍िलाफ वर्चस्‍व स्‍थाप‍ित करता, उनकी गेंदबाजी पर अटैक करता. हालांक‍ि रज्‍जाक ने माना क‍ि बुमराह काफी अच्‍छा प्रदर्शन कर रहे हैं. उन्‍होंने कहा, 'बुमराह काफी अच्‍छा कर रहे है और उन्‍होंने काफी सुधार द‍िखाया है. उनका बॉल‍िंग एक्‍शन दूसरे बॉलर्स से अलग है. गेंद फेंकते वक्‍त वे सीम को सही तरीके से जमीन पर रखते हैं, इसी कारण वे प्रभावी साब‍ित होते हैं. '

पाक‍िस्‍तानी क्र‍िकेट की बात करते हुए उन्‍होंने पीसीबी (PCB)की चयन नीत‍ि पर सवाल उठाए. रज्‍जाक ने कहा, 'टेलैंट पर सही तरीके से नजर नहीं रखी जा रही. आप केवल कुछ प्रदर्शन के आधार पर टेसट के ल‍िए ख‍िलाड़ी नहीं चुन सकते. गौरतलब है क‍ि तेज गेंदबाज नसीम शाह ने नेट्स के दौरान अजहर अली को काफी परेशान क‍िया था.' बातचीत के दौरान रज्‍जाक ने पाक‍िस्‍तान क्र‍िकेट की प्रत‍िभाओं को तराशने के ल‍िए कोच के तौर पर पीसीबी के साथ काम करने की इच्‍छा जताई.

क्‍या हैं अब्‍दुल रज्‍जाक के र‍िकॉर्ड..

रज्‍जाक (Abdul Razzaq) की ग‍िनती पाक‍िस्‍तान के बेहतरीन ऑलराउंडरों में की जाती थी. शॉर्टर फॉर्मेट के क्र‍िकेट के उनके र‍िकॉर्ड बेहद प्रभावी है. रज्‍जाक ने पाक‍िस्‍तान के ल‍िए 46 टेस्‍ट, 265 वनडे और 32 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले. टेस्‍ट क्र‍िकेट में उन्‍होंने 1946 रन (तीन शतक, सात अर्धशतक) बनाने के अलावा 100 व‍िकेट भी हास‍िल क‍िए. वनडे इंटरनेशनल में उन्‍होंने तीन शतक की मदद से 5080 रन बनाने के अलावा 269 व‍िकेट भी हास‍िल क‍िए. पारी में पांच या इससे ज्‍यादा व‍िकेट लेने का कारनामा उन्‍होंने तीन बार क‍िया. टी20 में उन्‍होंने 393 रन बनाए और 20 व‍िकेट ल‍िए.

