Pakistan vs Sri Lanka, 1st Test: पाक‍िस्‍तान और श्रीलंका के बीच रावलप‍िंडी में खेला गया पहला टेस्‍ट ड्रॉ समाप्‍त हुआ लेक‍िन पाक‍िस्‍तान के आब‍िद अली (Abid Ali)ने इस मैच को अपने ल‍िए यादगार बना डाला. आब‍िद का यह डेब्‍यू टेस्‍ट (Debut Test) था और इसमें शतक जड़ते हुए वे इंटरनेशनल क्र‍िकेट में ऐसे पहले पुरुष ख‍िलाड़ी हैं ज‍िसने टेस्‍ट और वनडे डेब्‍यू में शतक जड़ा है.पाकिस्तानी चयनकर्ताओं ने कभी मोटापे के कारण आब‍िद की अनदेखी की थी लेकिन 32 साल के इस क्र‍िकेटर में धैर्य बनाए रखा और मौका म‍िलते ही अपनी उपयोग‍िता साब‍ित कर दी (Abid Ali new hero of Pakistan). उन्‍होंने श्रीलंका के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज के दौरान बल्लेबाजी में इतिहास रच डाला.

श्रीलंका क्र‍िकेट टीम पर आतंकी हमले के 10 साल बाद पाक‍िस्‍तानी सरजमीं पर हुए पहले टेस्ट में मेजबान टीम के ल‍िए सब कुछ निराशाजनक रहा लेकिन आबिद के रूप में उसे नया सितारा जरूर मिल गया. बारिश के कारण पहला टेस्ट ड्रॉ रहा. इस टेस्ट में आबिद ने शतक जड़ा और वनडे तथा टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण के साथ सैकड़ा जमाने वाले वह पहले पुरुष बल्लेबाज बन गए. उन्होंने रावलपिंडी में नाबाद 109 रन बनाये जबकि मार्च में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे क्रिकेट में पदार्पण के साथ 112 रन की पारी खेली थी . 32 वर्ष के आबिद (Abid Ali) को हालांकि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सफलता देर से मिली.आब‍िद अब तक एक टेस्‍ट और चार वनडे मैच खेल चुके हैं. रावलप‍िंडी में अपने डेब्‍यू टेस्‍ट में आब‍िद ने 109 रन की पारी खेली जबक‍ि चार वनडे में अब तक 191 रन बना चुके हैं, इसमें एक शतक और एक अर्धशतक शाम‍िल है.

लाहौर के मोजांग इलाके के रहने वाले आबिद को शहर के चयनकर्ताओं ने भी एक बार खारिज कर दिया था. उन्होंने इस्लामाबाद के लिए खेलते हुए 2012-13 सत्र में 1083 रन बनाए थे. इसके बावजूद राष्ट्रीय चयनकर्ताओं ने उन्‍हें तवज्‍जो नहीं दी. सेलेक्‍टर्स का तर्क था कि वह मोटा है और फिट भी नहीं है. इंग्लैंड के खिलाफ पांच रन पर आउट होने के बाद आब‍िद को वनडे वर्ल्‍डकप की टीम में भी नहीं रखा गया. इससे उसने अपने आदर्श, भारत के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर से मिलने का मौका भी गंवा दिया । उसने कहा ,‘‘ मैं तेंदुलकर से नहीं मिल सका क्योंकि मैं वर्ल्‍डकप टीम में नहीं था. मैने सब्र नहीं छोड़ा और मुझे पता था कि मेरा टाइम भी आएगा.'सितंबर में कायदे आजम ट्रॉफी में सिंध के लिये नाबाद 249 रन बनाने वाले आबिद को पाकिस्तान की टेस्ट टीम में मौका मिला. दोनों टेस्ट में हालांकि वह टीम में जगह नहीं बना सके. पाकिस्तान को दोनों में बुरी तरह पराजय झेलनी पड़ी.आखिर में उन्हें रावलपिंडी टेस्ट में मौका मिला. बारिश के कारण पहले तीन दिन 91.3 ओवर ही फेंके जा सके और चौथे दिन खेल नहीं हो सका. मैच के आख‍िरी यानी पांचवें द‍िन आबिद ने शतक जड़ा.

