Abu Dhabi T10 लीग 2021 शेड्यूल का ऐलान, जानिए कब और किस समय होंगे मुकाबले, खिलाड़ियों की पूरी लिस्ट

अबु धाबी टी-10 लीग (T10cricket AbuDhabi) का आगाज 28 जनवरी से होगा. टी-10 लीग का यह चौथा सीजन होगा जो खेला जाने वाला है. आईसीसी द्वारा मान्यता प्राप्त इस टूर्नामेंट में क्रिस गेल जैसे दिग्गज खेलते हुए नजर आएंगे. साल 2017 में पहली बार टी-10 लीग का आयोजन किया गया था जिसे केरला किंग्स ने जीता था, इसके बाद नॉर्थरन वारियर्स की टीम ने खिताब जीतने का कमाल कर दिखाया था. वहीं, आखिरी सीजन को मराठा अरेबियंस की टीम जीतने में सफल रही है. अबतक हर सीजन में टी-10 लीग को यह चैंपियन मिला है. इस सीजन में ये देखना दिलचस्प होगा कि मराठा अरेबियंस की टीम अपने खिताब के डिफेंड कर पाती है या नहीं.

टी-10 लीग के चौथे सीजन में ड्वेन ब्रावो, क्रिस लिन, मोहम्मद शहजाद जैसे खिलाड़ी भी अपना जौहर क्रिकेट के मैदान पर दिखाते हुए नजर आएंगे. टी-10 लीग का पहला मैच 28 जनवरी को मराठा अरेबियंस और नॉर्थरन वारियर्स के बीच खेला जाएगा. टूर्नामेंट के सभी मैच अबुधाबी के शेख जाएद स्टेडियम में खेले जाएंगे. टी-10 लीग में प्रवीण तांबे (Pravin Tambe) जो 49 साल हैं इस सीजन में मराठा अरेबियंस की टीम की ओर से खेलेंगे.

टी-10 लीग का लाइव टेलीकास्ट भारत में

सोनी पिक्चर्स पर

ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग- Sonyliv App पर होगा



टीमों को दो ग्रुप में बांटा गया है

ग्रुप ए - मराठा अरेबियंस, बंगला टाइगर्स, दिल्ली बुल्स और नॉर्थरन वारियर्स

ग्रुप बी - डेक्कन ग्लैडिएटर्स, कलंदर्स, टीम अबु धाबी और पुणे डेविल्स

मैचों का शेड्यूल, कब और किस समय होगा

28 जनवरी: मराठा अरेबियंस Vs नॉर्थरन वारियर्स शाम - 5:30 बजे

28 जनवरी: पुणे डेविल्स Vs डेक्कन ग्लैडिएटर्स - शाम 7.45 बजे

28 जनवरी: दिल्ली बुल्स Vs बंगला टाइगर्स - रात 10.00 बजे

29 जनवरी: पुणे डेविल्स Vs कलंदर्स - शाम 5:30 बजे

29 जनवरी: मराठा अरेबियंस Vs दिल्ली बुल्स - शाम 7.45 बजे

29 जनवरी: डेक्कन ग्लैडिएटर्स Vs टीम अबू धाबी - रात 10.00 बजे

30 जनवरी: बंगला टाइगर्स Vs मराठा अरेबियंस - शाम 5:30 बजे

30 जनवरी टीम अबू धाबी Vs कलंदर्स - शाम 7.45 बजे

30 जनवरी: नॉर्थरन वारियर्स Vs दिल्ली बुल्स - रात 10.00 बजे

31 जनवरी: टीम अबू धाबी Vs पुणे डेविल्स - शाम 5:30 बजे

31 जनवरी: बंगला टाइगर्स Vs नॉर्थरन वारियर्स - शाम 7.45 बजे

31 जनवरी: कलालैंडर्स Vs डेक्कन ग्लैडिएटर्स - रात 10.00 बजे

01 फरवरी: 4 ग्रुप बी Vs 3 ग्रुप ए - शाम 5:30 बजे

01 फरवरी: 2 ग्रुप बी Vs 1 ग्रुप ए - शाम 7.45 बजे

01 फरवरी: 2 ग्रुप ए Vs 3 ग्रुप बी - रात 10.00 बजे

02 फरवरी; 1 ग्रुप ए Vs 4 ग्रुप ए - शाम 5:30 बजे

02 फरवरी; 2 ग्रुप ए Vs 4 ग्रुप बी - शाम 7.45 बजे

02 फरवरी; 1 ग्रुप ए Vs 3 ग्रुप बी - रात 10.00 बजे

03 फरवरी: 3 ग्रुप ए Vs 1 ग्रुप बी - शाम 5:30 बजे

03 फरवरी; 4 ग्रुप ए Vs 2 ग्रुप बी - शाम 7.45 बजे

03 फरवरी; 1 ग्रुप ए Vs 4 ग्रुप बी - रात 10.00 बजे

04 फरवरी; 3 ग्रुप बी Vs 4 ग्रुप ए - शाम 5:30 बजे

04 फरवरी; 1 ग्रुप बी Vs 2 ग्रुप ए - शाम 7.45 बजे

04 फरवरी; 2 ग्रुप बी Vs 3 ग्रुप ए - रात 10.00 बजे

क्वालीफायर राउंड

05 फरवरी टीबीसी बनाम टीबीसी, क्वालीफायर - शाम 5:30 बजे

05 फरवरी टीबीसी बनाम टीबीसी, एलिमिनेटर 1 - शाम 7.45 बजे

05 फरवरी टीबीसी बनाम टीबीसी, एलिमिनेटर 2 - रात 10.00 बजे

06 फरवरी टीबीसी बनाम टीबीसी, तीसरे स्थान पर - शाम 7.45 बजे

फाइनल मैच

06 फरवरी टीबीसी बनाम टीबीसी, फाइनल मुकाबला - रात 10.00 बजे



टीमों की पूरी लिस्ट

अबू धाबी (Team Abu Dhabi)

बेन कॉक्स, अविष्का फर्नांडो, क्रिस गेल, एलेक्स हेल्स, लियोनार्डो जूलियन, कुशाल मल्ला, क्रिस मॉरिस, ओबेद मैककॉय, कार्तिक मयप्पन, रोहन मुस्तफा, उस्मान शिनवारी, नवीन-उल-हक, हेडन वाल्श जूनियर, ल्यूक राइट, नजीबुल्लाह जादरान

डेक्कन ग्लैडिएटर्स (Deccan Gladiators)

इम्तियाज अहमद, प्रशांत गुप्ता, वानिन्दु हसरंगा, कॉलिन इंग्राम, आज़म खान, ज़हूर खान, लहिरू कुमारा, सुनील नरेन, किरोन पोलार्ड, भानुका रापाक्सा, रवि रामपॉल, मोहम्मद शहजाद, हमदान ताहिर, इमरान ताहिर, इमरान ताहिर ज़मीर, हारून समर्स।

दिल्ली बुल्स (Delhi Bulls)

शेराज़ अहमद, ड्वेन ब्रावो, अमद बट्ट, दुशमंथा चमीरा, काशिफ दाउद, फिडेल एडवर्ड्स, रहमानुल्लाह गुरबाज़, अली खान, एविन लुईस, एडम लियथ, मोहम्मद नबी, शेरफेन रदरफोर्ड, वकार सलामखिल, दसुन शनाका, नयीम यंग

मराठा अरेबियंस (Maratha Arabians)

तस्कीन अहमद, मुक्तार अली, लॉरी इवांस, अमजद गुल, मोहम्मद हफीज, मोसादेक हुसैन, सोमपाल कामी, शोएब मलिक, इशान मल्होत्रा, मारूफ मर्चेंट, सैयद शाह, अब्दुल शकूर, प्रवीण तांबे

नॉर्थरन वारियर्स (Northern Warriors)

फैबियन एलेन, रेयाद एमिट, ब्रैंडन किंग, निकोलस पूरन, रोमैन पॉवेल, नुवान प्रदीप, वहाब रियाज, आंद्रे रसेल, जुनैद सिद्दीक, लेंडल सिमंस, अनश टंडन, महेश थेकशाना, अमीर यामीन

पुणे डेविल्स (Pune Devils)

वहीद अहमद, मोहम्मद आमिर, वरीता अरविंद, सैम बिलिंग्स, मोहम्मद बूटा, नासिर हुसैन, चमारा कपुगेदेरा, करण केसी, आसिफ खान, दिनेश कुमार, किन्नर लुईस, अजंता मेंडिस, थिसारा परेरा, डारविश रसूली, डेवोन थॉमस, हारून थॉमस।

कलंदर्स (Qalandars)

शाहिद अफरीदी, फैयाज अहमद, सुल्तान अहमद, सोहेल अख्तर, आसिफ अली, हसन अली, खुर्शीद अनवर, टॉम बैंटन, बेन डंक, क्रिस जॉर्डन, माज़ खान, शारजील खान, अज़मतुल्ला उमरजई, समित पटेल, फिल साल्ट, सोहेल तनवीर

बांग्ला टाइगर्स (Bangla Tigers)

नूर अहमद, क़ैस अहमद, जॉनसन चार्ल्स, फ़ज़लहक फ़ारूक़ी, आंद्रे फ्लेचर, महेदी हसन, एडम होस, आफ़िफ हुसैन, मोहम्मद इरफ़ान, करीम जन्नत, आर्यन लकड़ा, टॉम मूरेस, चिराग सूरी, इसुरु उदाना, मुजीब उर रहमान, डेविड विजे

