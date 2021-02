T 10 League: बाउंड्री पर फील्डिंग करते हुए खिलाड़ी ने बदला अपना कपड़ा और लग गया चौका, देखें मजेदार Video

वसीम जाफर ने चुनी इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए भारत की प्लेइंग XI, इस खिलाड़ी को लेकर हुए कन्फ्यूज

दरअसल उनके कपड़े बदलने के समय ही गेंद उनके पास आई लेकिन वो गेंद को पकड़ नहीं पाए और गेंद चौके के लिए चली गई. सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब वायरल हो रहा है. इस नजारे के देखकर कमेंटेटर भी हंसने लगे और फैन्स भी लोटपोट होते नजर आए. हालांकि खिलाड़ी के इस हरकत को कई लोगों ने अनप्रोफेशनल करार दिया लेकिन फैन्स को टी-10 में यह रोमांचक तस्वीर देखने को मिली जो अब इंटरनेट पर खूब वायरल हो रहा है.

Team Abu Dhabi versus Northern Warriors earlier today in the T10 League - the ball goes for 4 as the fielder Rohan Mustafa was too busy changing his jersey #T10League#Cricketpic.twitter.com/GvHZMhl2eq