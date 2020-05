कोरोनावायरस के खौफ के बीच क्रिकेट फैन्स के लिए खुशखबरी, इस टूर्नामेंट का आयोजन नवंबर में होगा

Abu Dhabi T10 league: कोरोनावायरस (Coronavirus) के कारण पूरी दुनिया में हर तरह के खेल गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है. ऐसे में क्रिकेट फैन्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी है. अबु धाबी टी-10 लीग (Abu Dhabi T10 league) का चौथा सीजन यूएई में 9 से 28 नवंबर के बीच खेले जाने की घोषणा की गई है. बता दें कि टी-10 लीग के आयोजनकर्ता ने ट्विटर पर पोस्ट डालकर इस बात की जानकारी दी है. गौरतलब है कि टी-10 लीग का प्रायोजक अल्डर प्रॉपर्टीज होगा और अबु धाबी पर्यटन विभाग, अबु धाबी खेल परिषद और अबु धाबी क्रिकेट मिलकर इसकी मेजबानी करने वाली है. टी-10 लीग (Abu Dhabi T10 league) का पिछला सीजन भी काफी सफल रहा था. पिछले सीजन में 124,000 फैन्स जायेद क्रिकेट स्टेडियम में मैच का लुत्फ लेने पहुंचे थे. साल 2019 में यह टूर्नामेंट कुल 10 दिनों तक चला था. टी-10 लीग में कई इंटरनेशनल क्रिकेटर्स शामिल हैं. वैसे इस लीग का आयोजन तभी होगा जब अबु धाबी सरकारी अधिकारी लीग के कराए जाने पर अपनी सहमती देंगी. बता दें कि टी-10 लीग का पहला सीजन 2017 में आयोजित हुआ था.

