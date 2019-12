खास बातें कॉर्नवाल ने मैच में 10 व‍िकेट ल‍िए, मैन ऑफ द मैच बने दूसरी पारी में 120 रन बनाकर आउट हुई अफगान टीम 31 रन का लक्ष्‍य इंडीज ने केवल एक व‍िकेट खोकर हास‍िल क‍िया

Afghanistan vs West Indies: वेस्‍टइंडीज ने अपने ऑलराउंड खेल की बदौलत अफगानिस्‍तान को एकमात्र टेस्‍ट मैच (Afghanistan vs West Indies, Only Test) में 9 व‍िकेट से हरा द‍िया. मैच पूरी तरह एकतरफा रहा और इंडीज टीम ने तीसरे द‍िन ही जीत हास‍िल कर ली. कैरेब‍ियन टीम के इस प्रदर्शन में स्‍प‍िनर 140 क‍िलोग्राम और छह फीट छह इंच लंबे के भारीभरकम रहकीम कॉर्नवाल (Rahkeem Cornwall) हीरो बनकर उभरे, उन्‍होंने मैच में 10 व‍िकेट हास‍िल क‍िए. लखनऊ स्थित अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्‍टेडियम में पहली पारी में 90 रन से पिछड़े अफगानिस्‍तान ने तीसरे दिन सात विकेट पर 109 रन के आगे खेलना शुरू किया और उसके बाकी तीन विकेट 7.1 ओवर में मात्र 11 रन और जोड़कर 120 रन पर आउट हो गए. ये तीनों विकेट कैरेबियाई कप्‍तान जेसन होल्‍डर के खाते में गए.मैच में वेस्‍टइंडीज को जीत के लिये 31 रन का लक्ष्‍य मिला जो उसने 6.2 ओवर में क्रेग ब्रेथवेट (8) का विकेट खोकर हास‍िल कर ल‍िया.

WINNER(S)!!!



West Indies beat Afghanistan by 9 wickets to take inaugural Test Match



. #AFGvWI

Live Scorecard https://t.co/BUwjGoxgGrpic.twitter.com/1BVuxZiU1I — Windies Cricket (@windiescricket) November 29, 2019

जॉन कैम्‍पबेल 19 और शाई होप 6 रन बनाकर नाबाद रहे. अफगानिस्‍तान की तरफ से एकमात्र विकेट पदार्पण टेस्‍ट खेल रहे अमीर हमजा ने लिया. मैच में कुल 10 विकेट लेने वाले ऑफ स्पिनर रहकीम कॉर्नवाल को ‘मैन ऑफ द मैच' चुना गया. वैसे, अफगानिस्‍तान की हार की पटकथा तो मैच के दूसरे ही दिन लिख गई थी, जब दूसरी पारी में अच्‍छी शुरुआत के बाद उसके सात विकेट महज 107 पर गिर गये थे. अफगानिस्‍तान के पहली पारी के 187 रनों के जवाब में वेस्‍टइंडीज ने ब्रुक्‍स के शतक (111) के बूते 277 रन बनाकर 90 रन की महत्‍वपूर्ण बढ़त ले ली थी. उसके बाद कैरेबियाई स्पिन गेंदबाजों रोस्‍टन चेज और पहली पारी के हीरो रहे रहकीम कॉर्नवाल ने तीन-तीन विकेट झटक कर अफगानिस्‍तान को हार की तरफ धकेल दिया था.

जीत के बाद वेस्‍टइंडीज टीम के कप्‍तान जेसन होल्‍डर (Jason Holder)ने कहा कि कॉर्नवाल और ब्रुक्‍स ने शानदार प्रदर्शन किया. दूसरी ओर, अफगान कप्‍तान राशिद खान (Rashid Khan) ने स्‍वीकार क‍िया कि उनकी टीम टेस्‍ट क्रिकेट में खासकर बल्‍लेबाजी के क्षेत्र में संघर्ष कर रही है. टीम को सिर्फ इसी क्षेत्र में सुधार करने की जरूरत है. अगर यह हो गया तो अफगानिस्‍तान बड़ी टीमों को भी टक्‍कर देगी. अफगानिस्‍तान के लिये टेस्‍ट क्रिकेट अभी नया है. हम जितने ज्‍यादा टेस्‍ट और वनडे खेलेंगे, उतने ही बेहतर होते जाएंगे.

