शामर ब्रुक्‍स (111) के शतकीय प्रहार और फिरकी गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन की बदौलत वेस्‍टइंडीज ने दौरे के एकमात्र टेस्‍ट (Afghanistan vs West Indies, Only Test)के दूसरे ही दिन अफगानिस्‍तान के ख‍िलाफ जीत की तैयारी कर ली है. अफगानिस्‍तान के पहली पारी के 187 रनों के जवाब में वेस्‍टइंडीज ने ब्रुक्‍स (Shamarh Brooks)के शानदार शतक के बूते 277 रन बनाए और 90 रन की महत्‍वपूर्ण बढ़त हास‍िल कर ली. अफगान‍िस्‍तान की दूसरी पारी का हाल भी पहले पारी की ही तरह रहा. वेस्‍टइंडीज के स्पिन गेंदबाजों रोस्‍टन चेज (Roston Chase) और पहली पारी के हीरो रहे रहकीम कॉर्नवाल (Rahkeem Cornwall)ने तीन-तीन विकेट झटक कर अफगानिस्‍तान को हार की तरफ धकेल दिया. दूसरे दिन का खेल खत्‍म होने तक अफगानिस्‍तान के 109 रन पर सात विकेट गिर चुके थे और उसकी बढ़त केवल 19 रन की हो पाई है जबकि उसके मात्र तीन विकेट ही बचे हैं.

Prithvi Shaw के बल्‍ले पर क‍िसके ऑटोग्राफ? कोहली और कांबली को लेकर कंफ्यूज हुए लोग..

#AFGvWI WI bring Day 2 to a close with a great maiden century and some deep spin in the end. WI trail by 19 runs. #MenInMaroon

277 (2nd inns.)

Brooks - 111 (214)

Campbell - 55 (75)



🇦🇫 109/7* (3rd inns.)

Cornwall - 3/41 (14 ovs)

Chase - 3/10 (3 ovs) pic.twitter.com/Z1RwV0qZk4