बुरी खबर: कार एक्सीडेंट में अफगानिस्तान के स्टार क्रिकेटर की मौत, राशिद खान ने ट्वीट किया

पिछले सप्ताह सड़क दुर्घटना में घायल अफगानिस्तान के शीर्षक्रम के बल्लेबाज नजीब तराकाइ (Najeebullah Tarakai) ने मंगलवार को दम तोड़ दिया. वह 29 वर्ष के थे. अफ्रानिस्तान क्रिकेट बोर्ड (Afghanishtan Cricket) ने शनिवार को ट्वीट किया था कि दो अक्टूबर को हुई कार दुर्घटना में वह बुरी तरह घायल हो गए हैं और उनका आपरेशन कराना पड़ा. बोर्ड ने बताया कि तराकाइ को इलाज के लिये काबुल लाया जाना था. बोर्ड ने ट्वीट किया ,‘‘एसीबी और अफगानिस्तान के क्रिकेटप्रेमी इस सलामी बल्लेबाज और बेहतरीन इंसान नजीब तराकाइ की मौत से गमगीन हैं. तराकाइ ने अफगानिस्तान के लिये 12 टी20 मैच और एक वनडे खेला था. उन्होंने 2014 टी20 विश्व कप में बांग्लादेश के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण किया. आखिरी बार वह सितंबर 2019 में बांग्लदेश के खिलाफ खेले.

ACB and Afghanistan Cricket Loving Nation mourns the heart breaking & grievous loss of its aggressive opening batsman & a very fine human being Najeeb Tarakai (29) who lost his life to tragic traffic accident leaving us all shocked!



