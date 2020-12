Aus Vs Ind 2nd test: टेस्ट क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया ने 32 साल बाद दोहराया ऐसा अनचाहा रिकॉर्ड

Aus Vs Ind: जसप्रीत बुमराह का टेस्ट क्रिकेट में बड़ा करिश्मा, तोड़ दिया कपिल देव का रिकॉर्ड

32 साल बाद ऐसा हुआ जब अपनी धरती पर खेले गए टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलियाई का कोई भी बल्लेबाज अर्धशतक नहीं बना पाया. इससे पहले यह अनचाहा कारनामा 1988 में हुआ था जब वेस्टइंडीज के खिलाफ मेलबर्न टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया का एक भी बल्लेबाज अर्धशतक नहीं जमा पाया था.

दूसरे टेस्ट की पहली पारी में ऑस्ट्रेलिया (Australia Cricket) ने 195 रन बनाए थे जिसमें सर्वाधिक स्कोर मार्नस लाबुशाने का (48) रन रहा था, वहीं दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलियाई टीम 200 पर ऑलआउट हो गई थी. दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया की ओर से सबसे ज्यादा रन की पारी कैमरन ग्रीन (45) ने खेली थी.

