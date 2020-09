आखिर क्या है हरभजन के #cricketKakhulasa में, प्रशंसकों ने किए सवाल, ऑफ स्पिनर ने लिखा कि...

टीम इंडिया (Team India) के पूर्व स्पिनर हरभजन सिंह (Harbhajan Singh) के चाहने वालों को तब बहुत ही निराशा हुई, जब उनके चहते ऑफ स्पिनर ने पिछले दिनों इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2002) से नाम वापस लिया था. भज्जी ने पारिवारिक कारणों से आईपीएल से नाम वापस ले लिया था. बहरहाल, आज हरभजन (Harbhajan Singh) ने अपने ऑफिशिलियल अकाउंट पर मैसेज किया है, जो सोशल मीडिया पर बहुत ही तेजी से वायरल हो रहा है. हरभजन सिंह (Harbhajan Singh) के इस मैसेज के बाद प्रशंसकों ने अपने ही अंदाज में उनसे तरह-तरह के सवाल करने शुरू कर दिए. अब देखने की बात यह होगी भज्जी इसका कब जवाब देंगे. और हरभजन कब खुलासा करेंगे कि आखिर उनके हाथ ऐसा क्या लग गया है, जो क्रिकेट को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल जाएगा.

Cricket aaj kal kaafi news mein hai, aur abhi abhi mujhe aisa kuch pata chala hai that will change the way you look at cricket forever! #CricketKaKhulasa