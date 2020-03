कोरोना वायरस के कारण अभ्यास सत्र निलंबित होने के बाद धोनी ने फैन्स को इस अंदाज में दी विदाई, देखें VIDEO

कोरोना वायरस (CoronaVirus) के बढ़ते कहर को देखते हुए चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) ने आईपीएल (IPL 2020) की अपनी तैयारी को रोक दी है. टीम मैनेजमेंट ने सीएसके के अभ्यास सत्र को निलंबित करने का फैसला लिया है. गौरतलब है कि धोनी एंड कंपनी 2 मार्च से ही चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में लगातार अभ्यास कर रही थी. कोरोना वायरस से उत्पन्न हुए हालात को देखते हुए यह फैसला किया गया है. ऐसे में सीएसके कप्तान धोनी (Dhoni) अब वापस अपने शहर रांची लौट जाएंगे. सीएसके ने अपने ऑफिशियल ट्विटर पर एक वीडियो पोस्ट की है जिसमें धोनी अपने फैन्स को ऑटोग्रॉफ देते हुए दिखाई दे रहे हैं. इस वीडियो में धोनी सभी से हाथ भी मिलाते हुए नजर आ रहे हैं. बता दें कि कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे को देखते हुए आईपीएल 2020 को 14 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दिया है.

"It has become your home sir!" Keep whistling, as #Thala Dhoni bids a short adieu to #AnbuDen. pic.twitter.com/XUx3Lw4cpH