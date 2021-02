कोनवे की आतिशी पारी के बाद न्यूजीलैंड पूर्व क्रिकेटर ने आईपीएल को लेकर लगाया यह बड़ा आरोप

न्यूजीलैंड के पूर्व तेज गेंदबाज साइमन डूल ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2021) को लेकर एक बड़ा आरोप लगा दिया है. और यह वह बात है, जिसका जवाब बीसीसीआई को देना ही होगा. डूल ने कहा है कि ऑस्ट्रेलिया के दूसरे दर्जे के खिलाड़ियों के सामने उनके देश के क्रिकेटरों को हमेशा से नजरअंदाज कर दिया जाता रहा है. डूल ने यह टिप्पणी डेवोन कोनवे के आईपीएल नीलामी में नहीं चुने जाने के कुछ दिन बाद धमाकेदार बल्लेबाजी के संदर्भ में की. दक्षिण अफ्रीका में जन्में कॉनवे की 59 गेंदों पर खेली गयी 99 रन की धमाकेदार पारी से न्यूजीलैंड ने क्राइस्टचर्च में सोमवार को पहले टी20 अंतरराष्ट्रीय में आस्ट्रेलिया के खिलाफ 53 रन से जीत दर्ज की.

Simon Doull: ‘New Zealand players have continually been overlooked for second-rate Australians in IPL' https://t.co/6OWxKWXmKv