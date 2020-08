James Anderson के 600 विकेट लेने पर युवराज ने बुमराह को दिया टारगेट, बोले- 'तुम कम से कम ..'

ENGvPAK: जेम्स एंडरसन (James Anderson) टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज बन गए जबकि पाकिस्तान के खिलाफ वर्षाबाधित तीसरा और आखिरी टेस्ट पांचवें दिन मंगलवार को ड्रा पर छूटने से इंग्लैंड ने 10 साल बाद उसके खिलाफ टेस्ट सीरीज अपने नाम की. एंडरसन ने पाकिस्तान के खिलाफ तीसरे और आखिरी क्रिकेट टेस्ट में अजहर अली को आउट करके यह जादुई आंकड़ा छुआ. इंग्लैंड के कप्तान जो रूट ने पहली स्लिप में उनका कैच जैसे ही लपका, सभी खिलाड़ियों ने एंडरसन को घेर लिया और उन्हें बधाई दी. एंडरसन के 600 विकेट लेने पर ट्विटर जगत ने बधाई दी. भारत के दिग्गज बल्लेबाज रहे युवराज सिंह (Yuvraj Singh) ने भी एंडरसन के कमाल की तारीफ की, ट्वीट में युवी ने जेम्स एंडरसन के लिए जो बातें लिखी है उसने क्रिकेट फैन्स का दिल जीत लिया है.

Never thought I'd see in my lifetime a fast bowler take 600 test wickets! It's not just the quantity but the quality with which he has bowled - be it slow or fast wickets, bounce or no bounce, seam or no seam, for him conditions never mattered! Sir @jimmy9 you are the #GOATpic.twitter.com/ADrrW7m3zp