'मानसिक समस्या' के कारण 'ब्रेक' लेने वाले Glenn Maxwell वापसी की राह पर, तीन मैच खेले

Glenn Maxwell: मानसिक समस्‍या के कारण ब्रेक लेने वाले ऑस्ट्रेलिया के स्‍टार ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल (Glenn Maxwell) वापसी की राह पर हैं. उन्होंने विक्टोरिया टीम के साथ प्रैक्‍ट‍िस शुरू कर दी है. मैक्सवेल ने अक्टूबर में श्रीलंका के खिलाफ टी20 सीरीज के दौरान अज्ञात कारणों से क्रिकेट से ब्रेक ले ल‍िया था. उन्होंने अब क्लब क्रिकेट में वापसी करके विक्टोरिया प्रीमियर लीग के तीन मैच खेले. ऑस्ट्रेलिया के मार्कस हैरिस ने क्रिकेट डाट कॉम डाट एयू से कहा,‘वह (मैक्‍सवेल) वापसी के लिये पूरी मेहनत कर रहा है. मुझे नहीं पता कि इस सप्ताह वापसी करेगा या बिग बैश में लेकिन वापसी ज्यादा दूर नहीं है.' विक्टोरिया की टीम को शनिवार को यहां वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला करना है लेक‍िन मैक्सवेल का नाम अभी टीम में नहीं है.

Glenn Maxwell पर चढ़ा MS Dhoni का 'रंग', हेलीकॉप्टर शॉट लगाकर जड़ा छक्का, VIDEO

Cricket: Glenn Maxwell trained with his Victoria teammates at the MCG on Thursday, but there is no return to the Shield lineup yet for the star allrounder. pic.twitter.com/ggJQLIrdxL