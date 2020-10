IPL 2002: आईपीएल नहीं खेलने वाले सुरेश रैना कपिल शर्मा के शो में दिखेगें, ऐसे हुआ खुलासा

IPL 2020: सुरेश रैना (Suresh Raina) आईपीएल 2020 (IPL 2020) का हिस्सा नहीं हैं. निजी कारणों के चलते रैना ने अपना नाम आईपीएल 2020 (IPL 2020) से वापस ले लिया था. इतना नहीं पंजाब में रैना के परिवार वालों की हत्या की भी कर दी गई थी, जिसके बाद चेन्नई सुपरकिंग्स (Chennai Super Kings) के दिग्गज खिलाड़ी ने अपना नाम वापस ले लिया था. अब जब आईपीएल (IPL) में सीएसके के टीम का परफॉर्मेंस खराब रहा है और प्लेऑफ की रेस से बाहर हो गई है तो रैना मुंबई में कपिल शर्मा (The Kapil Sharma Show) के शो की शूटिंग करने पहुंचे हैं. दरअसल शाजिया इल्मी (Shazia Ilmi ) ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर शेयर की है जिसमें वो और रैना प्लेन में एक बैठे हुए नजर आ रहे हैं. शाजिया ने ट्वीट में लिखा है कि, रैना के साथ खूब बातचीत हुई, उनके NGO के बारे में जानकारी प्राप्त हुई, शाजिया ने अपने ट्वीट में यह भी खुलासा किया है कि रैना मुंबई कपिल शर्मा (Kapil Sharma Show) के शो में शामिल होने के लिए जा रहे हैं.

Suresh Raina @ImRaina is such an epitome of goodness and humility. He's Covid neg and I have the antibodies so decided to chat about all his social ventures over a cup of @airvistara's amazing coffee. He's shooting for @KapilSharmaK9@kapilsharmashowpic.twitter.com/0gFbra01cS