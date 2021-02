सैयद अली टी-20 का खिताब जीतने के बाद ड्रेसिंग रूम में हुआ जमकर डांस, दिनेश कार्तिक ने भी दिखाया अपना जलवा..देखें Video

शाहरूख खान ने अंत में सात गेंद में नाबाद 18 रन बनाए. गौरतलब है कि जब तमिलनाडु की टीम ने 2007 में पहली बार सैयद अली टी-20 का खिताब जीता था तो उस समय भी टीम की कप्तानी दिनेश कार्तिक (Dinesh Karthik) के हाथों में थी. इस टूर्नामेंट में तमिलनाडु की टीम एक भी मैच हारी नहीं और खिताब पर कब्जा जमाने का कमाल कर दिखाया.

Dinesh Karthik की कप्तानी का दिखा कमाल, फाइनल में तमिलनाडु ने बड़ौदा को हराकर जीता सैयद मुश्ताक अली का खिताब

Dinesh Karthik in SMAT 2021:



46(17)

40*(30)

47*(31)

2(5)

26*(17)



One of the finest finisher in T20 format - he is just cool, calm, composed in this situation.