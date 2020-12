Aus vs Ind: कप्तान रहाणे ने डेब्यू कर रहे मोहम्मद सिराज के लिए मैदान पर ऐसा कर जीत लिया दिल

Aus Vs Ind 2nd test: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में मोहम्मद सिराज (Mohammed Siraj) को टेस्ट में डेब्यू करने का मौका मिला है.सिराज इससे पहले भारत के लिए वनडे और टी-20 मैच खेल चुके हैं. अपने पहले टेस्ट में सिराज ने मार्नस लाबुशाने (Marnus Labuschagne) को शुबमन गिल (Shubhman Gill) के हाथों कैच कराकर पवेलियन भेजा. सिराज का टेस्ट में यह पहला विकेट था. दूसरे टेस्ट में शुबमन ने भी टेस्ट में डेब्यू किया है. भारत की ओर से टेस्ट में डेब्यू करने वाले शुबमन गिल 297 प्लेयर बने तो वहीं सिराज 298वें भारतीय प्लेयर बने हैं. इसके साथ-साथ सिराज के पहले टेस्ट विकेट के बाद कप्तान रहाणे (Ajinkya Rahane) ने एक ऐसा काम किया जिसकी तारीफ सोशल मीडिया कर रहा है.

Ajinkya Rahane allowed the debutant Mohammad Siraj to lead the team to dressing room.



Fantastic gesture from Rahane the captain. pic.twitter.com/dwObfeRPjj — Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) December 26, 2020

2018: inviting Afghanistan for the victory photo.



2020: letting the debutant Mohammad Siraj to lead the team after getting his maiden Test wicket.



Ajinkya Rahane the captain is full of gestures. pic.twitter.com/TsH0O9Wwee — Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) December 26, 2020

दरअसल चायकाल के लिए जब मैच रूका और भारतीय खिलाड़ी पवेलियन लौटने लगे तो कप्तान रहाणे ने डेब्यू विकेट लेने वाले सिराज को सबसे आगे किया और उन्हें सबसे पहले पवेलियन जाने के लिए रास्ता दिया. रहाणे के इस व्यवहार ने क्रिकेट फैन्स का दिल जीत लिया है. बल्कि क्रिकेट पंडित भी रहाणे की खूब तारीफ कर रहे हैं.

Nice to see Siraj leading the Indian team into the dressing room - he will cherish the maiden wicket in Tests for a long time after having some tough time in the last one month in his personal life. — Johns. (@CricCrazyJohns) December 26, 2020

This is Absolute Best. Captain Ajinkya Rahane allowed Mohammed Siraj lead the team. Brilliant to see Captain encourage a young debutant. pic.twitter.com/5ZK9gNMeBG — CricketMAN2 (@man4_cricket) December 26, 2020

चायकाल के बाद मैच जब दोबारा शुरू हुआ तो सिराज ने कैमरुन ग्रीन (Cameron Green) को एल्बी डब्लू आउट कर अपना दूसरा शिकार बनाया. कैमरुन ग्रीन (Cameron Green) 12 रन बनाकर सिराज का शिकार बने. वहीं, लाबुशाने 48 रन बनाकर सिराज का शिकार बने थे. दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे सत्र में ऑस्ट्रेलिया ने ट्रेविस हेड (38) और मार्नस लाबुशेन (48) के विकेट गंवा दिये. तो वहीं तीसरे सत्र में ग्रीन आउट हुए.

