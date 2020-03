COVID-19: अजिंक्य रहाणे ने भी दिया लाखों रूपये का दान, बोले- इस मुश्किल समय में जितना हो सकेगा...

कोरोनावायरस (coronavirus) से संक्रमित लोगों की संख्या तेजी से बढ़ रही है. भारत में लगभग 979 लोग इससे संक्रमित हो गए हैं. पीएम मोदी ने कोरोना से लड़ाई के लिए पूरे देश में 21 दिनों का लॉकडाउन करने का ऐलान किया है. बता दें कि पीएम ने सभी से सहायता राशि दान करने की अपील की है जिसके बाद बीसीसीआई ने 51 करोड़ तो वहीं बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार ने 25 करोड़ रूपये दान में दिए. भारतीय क्रिकेटरों में सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar), गौतम गंभीर (Gautam Gambhir), सुरेश रैना (Suresh raina) जैसे दिग्गजों ने सहायता राशि दान किए हैं. वहीं, अब भारतीय क्रिकेटर रहाणे (Ajinkya Rahane) ने भी प्रधानमंत्री केयर फंड (Chief Ministers Relief Fund, Maharashtra) में 10 लाख रूपये का दान दिया है. अजिंक्य रहाणे (Ajinkya Rahane) ने भी कोरोना की जंग में महाराष्ट्र मुख्यमंत्री राहत कोष में 10 लाख रुपये का दान दिया है. रहाणे ने कहा है कि, इस मुश्किल भरे समय में यह मेरी छोटी सी मदद है, मैं इससे आगे भी अपने तरफ से जो बन पड़ेगा वो करता रहूंगा. रहाणे ने सभी से घर में रहने की अपील भी की है. बता दें कि भारत में महाराष्ट्र और केरल में कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या ज्यादा है. महाराष्ट्र में अबतक 186 मामले सामने आए हैं.

This is just my tiny bit and a drop in the ocean. Will do my best to support in this difficult time. Meanwhile stay home stay safe