Australia A vs India A, 1st Practice match: टेस्ट सीरीज से पहले रहाणे का धमाकेदार शतक, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में पहली बार किया यह कारनामा

न्यूजीलैंड के खिलाफ टी-20 सीरीज के लिए पाकिस्तान टीम का ऐलान, सरफराज अहमद भी टीम में, देखें पूरी लिस्ट

34th century in first-class cricket for Ajinkya Rahane but his first while playing as a captain. #AUSAvINDA

फर्स्ट क्लास क्रिकेट में पहली बार रहाणे ने किया यह कमाल

फर्स्ट क्लास क्रिकेट में रहाणे ने 34वां शतक जमाया लेकिन बतौर कप्तान यह फर्स्ट क्लास क्रिकेट में रहाणे के पहला शतक है. बता दें कि टेस्ट में रहाणे कोहली की गैरमौजूदगी में कप्तानी करते हैं. पहले टेस्ट मैच के बाद कोहली स्वदेश लौटेंगे तो अजिंक्य रहाणे (Ajinkya Rahane) भारतीय टीम के लिए बचे 3 टेस्ट मैचों में कप्तानी कर सकते हैं.

लगभग नौ महीने के बाद प्रतिस्पर्धी क्रिकेट खेल रहे पुजारा को फॉर्म हासिल करने में अधिक समय नहीं लगा. उन्होंने अपनी पारी में पांच चौके मारे. पुजारा ने फाइन लेग क्षेत्र में लेग ग्लांस के साथ तीन चौके बटोरे। इसमें से दो चौके उन्होंने पारी के नौवें ओवर में जेम्स पेटिनसन की लगातार गेंदों पर मारे. दिन का खेल खत्म होने पर मोहम्मद सिराज रहाणे का साथ निभा रहे थे जिन्होंने अभी खाता नहीं खोला है. पहले टेस्ट में सलामी बल्लेबाज के स्थान के लिए दावा पेश कर रहे शुभमन गिल और पृथ्वी साव ने निराश किया और दोनों ही खाता खोले बिना पवेलियन लौट गए. मार्कस हैरिस की अपनी पहली ही गेंद पर गिल ने तीसरी स्लिप में कैच थमाया जबकि पृथ्वी विकेटकीपर टिम पेन को कैच दे बैठे जिससे भारत का स्कोर तीसरे ओवर में ही दो विकेट पर छह रन हो गया.

India Vs Australia A: अभ्यास मैच में पृथ्वी शॉ और शुभमन गिल ज़ीरो पर आउट, पुजारा ने अर्धशतक जमाया

Ajinkya Rahane leading from the front!



He brings up his hundred as Indians move to 212/7 after 84 overs. pic.twitter.com/Zjn7Lzr8Et