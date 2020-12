Aus vs Ind: जडेजा के कारण रन आउट हुए रहाणे, फिर कप्तान ने जो किया उसने फैन्स का दिल जीत लिया

Aus Vs Ind 2nd Test Day 3: दूसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन रहाणे 112 रन बनाकर रन आउट हुए. रहाणे अपने साथी खिलाड़ी रविंद्र जडेजा (Ravindra Jadeja) की गलती के कारण रन आउट हुए. लेकिन इसके बाद कार्यवाहक कप्तान रहाणे (Ajinkya Rahane)ने साथी खिलाड़ी जडेजा के लिए जो किया उसने क्रिकेट फैन्स का दिल जीत लिया. सोशल मीडिया पर रहाणे के इस व्यवहार की जमकर तारीफ हो रही है. दरअसल जब रहाणे रन आउट हुए तो उन्होंने गुस्से का इजहार रहाणे के प्रति नहीं किया बल्कि उनके पास गए और उन्हें सांत्वना देते बड़ा दिल दिखाया. रहाणे के इस व्यवहार ने हर फैन्स का दिल जीत लिया. लोग सोशल मीडिया पर रहाणे की जमकर तारीफ कर रहे हैं. तीसरे दिन 99.5 ओवर में रहाणे रन आउट हुए. हुआ ये कि जडेजा ने शॉर्ट कवर पर शॉट खेलकर तेजी से रन चुराना चाहा, रहाणे ने जडेजा के कॉल पर तुरंत रिएक्ट किया और तुरंत दौड़ पड़े. लेकिन रहाणे क्रीज तक नहीं पहुंच पाए जिसके कारण उन्हें रन आउट होना पड़ा.मार्नस लाबुशेन ने तेजी से थ्रो विकेटकीपर की ओर से फेंककर रहाणे की बेहतरीन पारी का अंत कर दिया.

Nice gesture from Rahane, he was encouraging Jadeja after the mistake which lead to the wicket through runout of the captain. pic.twitter.com/m9Fv0SP5QT — Johns. (@CricCrazyJohns) December 28, 2020

रहाणे ने 112 रन बनाए जिसमें उन्होंने 223 गेंदों का सामना किया, अपनी पारी में रहाणे ने 12 चौके भी जमाए. भारतीय टीम ने दूसरे दिन के खेल खत्म होने तक 277 रन 5 विकेट पर बनाए थे. तीसरे दिन जडेजा ने अपना अर्धशतक जमाया और 57 रन की पारी खेली. भारत के आखिरी 5 विकेट 49 रन पर गिर गए. जडेजा ने 57 रन की पारी खेली जो उनका टेस्ट क्रिकेट में 15वां अर्धशतक है. रहाणे और जडेजा ने छठे विकेट के लिये 121 रन की साझेदारी की.

Fantastic knock by Rahane!

But the ultimate moment is his reaction after the decision, encouraging Jadeja with positive body language. True team man. #INDvAUS#cricket — Brad Hogg (@Brad_Hogg) December 28, 2020

Rahane all class. Gives Jadeja a pat and says don't worry about it. Such good leadership. Also great pickup & throw by Labuschagne too #AUSvIND — Philip Dalidakis (@philipdalidakis) December 28, 2020

Ajinkya Rahane‘s response towards teammate Ravindra Jadeja after being run out speaks volumes for his leadership ... given the circumstances he played one of the finest innings by a visiting captain to AUS ... #IndvsAus#AusvInd — Sunny J (@CricketBiryani) December 28, 2020

Rahane has been RUN OUT!



His excellent hundred comes to an end after Labuschagne's quality throw #AUSvINDpic.twitter.com/6Ke1SWI2xm — cricket.com.au (@cricketcomau) December 28, 2020

दूसरे टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया की टीम 195 रन पर आउट हुए जिसके बाद भारत ने पहली पारी में 326 रन बनाए. पहली पारी के आधार पर भारत ने ऑस्ट्रेलिया पर 131 रन की बढ़त हासिल कर ली है. बता दें कि रहाणे भारत के केवल दूसरे कप्तान हैं जिन्होंने मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शतक जमाने का कमाल किया है. इससे पहले तेंदुलकर ने 1999 में यह कारनामा कप्तान रहते कर दिखाया था.

