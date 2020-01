खास बातें कहा-वेलिंगटन, क्राइस्टचर्च की हवाओं से न‍िपटने की तैयारी अहम न्‍यूजीलैंड के ख‍िलाफ दो टेस्‍ट खेलेगी टीम इंड‍िया कीवी गेंदबाज वेगनर का सामना करने की तैयारी में जुटे

India vs New Zealand: भारतीय टेस्‍ट टीम के उपकप्तान अजिंक्य रहाणे (Ajinkya Rahane) का मानना है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ अगले महीने दो टेस्ट मैचों की सीरीज में (Ind vs NZ Test Series)वेलिंगटन और क्राइस्टचर्च में चलने वाली हवाओं से निपटने की तैयारी करनी होगी. भारतीय टीम वेलिंगटन में 21 से 25 फरवरी और क्राइस्टचर्च में 29 फरवरी से चार मार्च तक दो टेस्ट मैच खेलेगी. इससे पहले पांच टी20 और तीन वनडे खेले जाएंगे. रहाणे ने कहा,‘हमने वहां 2014 में भी खेला था. वहां मंद-मंद हवाएं चलती हैं. हालात के अनुरूप ढलना काफी अहम होगा.' उन्होंने कहा,‘पिछले दौरे पर मैंने वेलिंगटन में खेला था लेकिन क्राइस्टचर्च में हम लंबे समय बाद खेलेंगे.' रहाणे खासतौर पर बायें हाथ के तेज गेंदबाज नील वेगनर (Neil Wagner) को खेलने का अभ्यास कर रहे हैं.

उन्होंने कहा,‘वेगनर ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हाल ही में बेहतरीन प्रदर्शन किया है.आप सिर्फ एक नाम नहीं ले सकते. बैट‍िंग यून‍िट के तौर पर आपको सभी का सम्मान करना होगा. मेजबान टीम को हालात की बखूबी जानकारी होगी लेकिन हमें अपना स्वाभाविक खेल दिखाना होगा.' रहाणे (Ajinkya Rahane) ने कहा,‘अलग-अलग तरह की गेंदबाजी से निपटने के अलग तरीके हैं. हर किसी का अपना तरीका है. कुछ खिलाड़ी क्रीज के बाहर रहना पसंद करते हैं और कुछ क्रीज के भीतर.'उन्होंने कहा कि न्यूजीलैंड में शरीर के पास खेलना काफी अहम होगा. रहाणे ने कहा,‘आपको बेसिक्स पर ध्यान देना होगा. तकनीक के बारे में ज्यादा नहीं सोच सकते. शरीर के एकदम करीब खेलना जरूरी है. रफ्तार और गति बिल्कुल अलग तरह की होगी.'

सीरीज से पहले रहाणे (Ajinkya Rahane) भारत 'ए' के लिये न्यूजीलैंड 'ए' के खिलाफ चार दिवसीय मैच खेलेंगे. उन्होंने कहा,‘भारत ए का दौरा भी साथ में रखना अच्छा है. इससे तैयारी पुख्ता होगी और हालात के अनुरूप ढलने में मदद मिलेगी.'उन्होंने यह भी कहा कि बीसीसीआई के नए अध्यक्ष सौरव गांगुली और भारत 'ए' के कोच राहुल द्रविड़ भारतीय क्रिकेट को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे. उन्होंने कहा,‘दादा और राहुल भाई के साथ आने से भारतीय क्रिकेट निश्चित तौर पर नयी ऊंचाइयों तक पहुंचेगा.'2014 में न्यूजीलैंड से हारने वाली भारत की टीम काफी युवा थी लेकिन तब से अब तक काफी कुछ बदल गया है. रहाणे ने कहा,‘उस समय न्यूजीलैंड में पहली बार युवा टीम गई थी. हमने उस सीरीज से काफी कुछ सीखा और नंबर वन बनने के हमारे सफर की शुरुआत हुई. हम उस समय टेस्ट रैंकिंग में छठे और सातवें स्थान पर थे.' रहाणे ने ड्रेसिंग रूम में बेहतरीन माहौल बनाने का श्रेय विराट कोहली और रवि शास्त्री को देते हुए कहा कि इससे भी काफी मदद मिली.

