मुंबई की लड़की द्वारा किचन में यूं अभ्यास करता देख हैरान हुए रहाणे, बोले- आपके जुनून के बीच कोई नहीं आ सकता Video

भारत के दिग्गज बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे (Ajinkya Rahane) ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें हर किसी का ध्यान आकर्षित किया है. रहाणे ने जो वीडियो शेयर किया है उसमें मुंबई (Mumbai) की एक लड़की है जो लॉकडाउन के दौरान घर के किचन में बल्लेबाजी का अभ्यास कर रही हैं. लड़की के अभ्यास का वीडियो देखकर रहाणे ने लिखा है, मुझे मुंबई की रहने वाली सोनी हरगिरी का यह वीडियो देखा, जो लॉकडाउन में किचन में अभ्यास कर रही है. ऐसा कर वह यह दिखा रही है कि आपके और आपके जुनून के बीच कोई नहीं आ सकता है. मेरी शुभकामनाएं उसके साथ है."

Came across this video of a young Mumbai girl named Sony Hargiri practicing at home during this lockdown. Just goes to show that nothing can come between you and your passion. My best wishes to her! pic.twitter.com/b6K9f8UMpw