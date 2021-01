AUS vs IND: ब्रिसबेन में ऐतिहासिक जीत के बाद भारत के कप्तान रहाणे ने नटराजन के लिए ऐसा कर जीत लिया दिल

AUS Vs IND: शुभमन गिल (Shubman Gill) और ऋषभ पंत (Rishabh Pant) की आकर्षक अर्धशतकीय पारियों के दम पर भारत ने चौथे और अंतिम टेस्ट क्रिकेट मैच में तीन विकेट से ऐतिहासिक जीत दर्ज करके सीरजी अपने नाम करने के साथ आस्ट्रेलिया की गाबा में 32 वर्षों से चली आ रही बादशाहत भी खत्म कर दी. भारत ने एडीलेड में पहला टेस्ट मैच गंवाने के बाद शानदार वापसी की और आस्ट्रेलिया को उसकी सरजमीं पर लगातार दूसरी बार सीरीज में 2-1 से हराकर बोर्डर-गावस्कर ट्राफी अपने पास बरकरार रखी. भारत ने यह जीत तब दर्ज की जबकि उसके कई शीर्ष खिलाड़ी चोटिल होने या अन्य कारणों से टीम में नहीं थे. कप्तान रहाणे (Ajinkya rahane) ने अपने कप्तान के तौर पर टेस्ट सीरीज जीतनवे के रिकॉर्ड को बरकरार रखा. टेस्ट मैच जीत के बाद रहाणे ने एक बार फिर बड़ा दिल दिखाया और फैन्स का दिल जीत लिया.

The character @ajinkyarahane88 has shown is incredible. Ran out Virat Kohli in the first Test and became a villain for the nation.



Led the side wonderfully in the next 3 Tests, did not lose any and now wins the series as captain.



Then just hands the trophy away to Natarajan. pic.twitter.com/q6JSygh751