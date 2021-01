Ajinkya Rahane ने दिखाया बड़ा दिल,100वां टेस्ट खेलने वाले नाथन लियोन को दी टीम की जर्सी, देखें Video

AUS vs IND: ब्रिसबेन टेस्ट मैच में भारत की जीत के बाद भारत के कार्यवाहक कप्तान रहाणे (Ajinkya Rahane) ने जहां बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी मिलते ही डेब्यू करने वाले टी-नटराजन को देकर फैन्स का दिल जीत लिया तो वहीं दूसरी ओर विरोधी टीम के खिलाड़ी नाथन लियोन (Nathan Lyon) के लिए कुछ ऐसा किया जिसकी चर्चा सोशल मीडिया पर खूब हो रही है. दरअसल मैच के बाद प्रजेंटेशन सेरेमनी के दौरान भारतीय टीम कप्तान रहाणे ने दरियादिली दिखाते हुए विरोधी टीम के स्पिनर नाथन लियोन को आमंत्रित करते हुए भारतीय टीम की जर्सी उन्हें भेंट स्वरूप दी. सोशल मीडिया पर रहाणे के इस काम की तारीफ हो रही है. बता दें कि लियोन का यह 100वां टेस्ट मैच था. भले ही भारत से टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया को हार का सामना करना पड़ा लेकिन रहाणे ने लिय़ोन के लिए भारतीय टीम की साइन की हुई जर्सी देकर उनके इस 100वें टेस्ट मैच को यादगार बना दिया. सोशल मीडिया पर रहाणे की खूब तारीफ हो रही है, फैन्स जमकर कमेंट भी कर रहे हैं. क्रिकेट फैन्स रहाणे के इस कदम को खेल भावना से जोड़कर देख रहे हैं.

The way the Indian side have conducted themselves throughout this series has been exemplary Ajinkya Rahane presented Nathan Lyon a signed shirt to celebrate 'Garry' reaching 100 Test's Class. pic.twitter.com/wuMKEexczQ

Excellent gesture from @ajinkyarahane88 and the indian team to Felicitate Nathan Lyon on his 100th Test Match. One more example of Sportsman Spirt from Rahane. How dignified he is even after achieving such a incredible win. #Leader#AUSvsIND