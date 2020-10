DC vs RR: रहाणे ने गजब की फील्डिंग कर ऐसे बचाया छक्का, Rahul Tewatia देखते रह गए..देखें Video

DC vs RR match no 30th IPL 2020: दिल्ली कैपिटल्स (Delhi Capitals) ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2020) के 30वें मैच में राजस्थान रॉयल्स (Rajasthan Royals) को 13 रन से हराया. दिल्ली के लिए तुषार देशपांडे और एनरिच नोर्जे ने दो-दो विकेट लिये. राजस्थान की ओर से सबसे ज्यादा रन बेन स्टोक्स ने बनाए. स्टोक्स 41 रन बनाकर डेब्यू कर रहे तेज गेंदबाज तुषार देशपांडे (tushar deshpande) का शिकार बने. बता दें कि राजस्थान को आखिरी ओवर में 22 रनों की दरकार थी. दिल्ली की ओर से आखिरी ओवर तुषार देशपांडे ने की. देशपांडे का यह पहला मैच था और सामने राहुल तेवतिया (Rahul Tewatia) थे, जिन्होंने टूर्नामेंट में 2 बार असंभव मैच को जीताया था. हालांकि पहला गेंद देशपांडे ने वाइड दिया, जिससे गेंदबाज पर दवाब आ गया था. इसके बाद अगली गेंद पर तेवतिया ने हवा में शॉ़ट मारा जो सीधे बाउंड्री के पास जा रही थी, लेकिन लॉग ऑफ बाउंड्री पर फील्डिंग कर रहे अजिंक्य रहाणे (Ajinkya Rahane) ने हवा में उछल कर गेंद को पकड़ लिया और छक्का होने से बचा लिया.

