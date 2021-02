कोहली की फैन महिला क्रिकेटर ने इंग्लैंड की हार का ऐसे लिए मजे, तो भड़ा उठा इंग्लिश क्रिकेटर

IND vs ENG: विराट कोहली ने गुजराती अंदाज में की अक्षर पटेल की तारीफ, बोले- ऐ बापू थारी बॉलिंग..'..देखें Video

दरअसल इंग्लैंड की महिला क्रिकेटर एलेक्स हार्टले (Alex Hartley) ने इंग्लिश टीम की हार के बाद मजाक में ट्वीट किया और लिखा कि, 'चलो अच्छा हुआ कि आज रात हमारे मैच के शुरू होने से पहले इंग्लिश लड़को का मैच खत्म हो गया.' इंग्लिश महिला क्रिकेटर हार्टले का यह ट्वीट इंग्लिश क्रिकेटर बर्न्स को सही नहीं लगा और उन्होंने इसके जवाब देते हुए लिखा, 'निराश करने वाला एटीट्यूड, जब हम लड़के महिला क्रिकेट को काफी सपोर्ट करते हैं.'

Nice of the England boys to get this test match finished just before England Women play tonight



Catch them on @btsportcricket#INDvENG#bbccricket#NZvENG