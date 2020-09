मिशेल स्टार्क की वाइफ एलिसा हीली ने तोड़ा MS Dhoni का वर्ल्ड रिकॉर्ड, किया बड़ा कारनामा

पुरूष क्रिकेट में एम एस धोनी (Dhoni) ने बतौर विकेटकीपर टी-20 इंटरनेशनल में 91 शिकार किए हैं जिसमें 57 कैच और 34 स्टंपिंग शामिल हैं. वहीं, हीली के नाम अब टी-20 इंटरनेशनल में बतौर विकेटकीपर 92 शिकार हो गए हैं जिसमें 42 कैच, 50 स्टंप शामिल है. विकेटकीपिंग रिकॉर्ड को अलावा हीली ने धोनी के एक और बड़े रिकॉर्ड को तोड़ दिया. हिली अब टी20 इंटरनेशनल में धोनी से ज्यादा मैच खेल चुकी हैं.

Stat alert



Alyssa Healy has surpassed MS Dhoni's record of most dismissals by a wicket-keeper in T20Is



Healy 92

Dhoni 91#AUSvNZpic.twitter.com/7OrqmR0vAo