IND vs AUS 1st ODI: आईसीसी ने अंबाती रायुडु के एक्शन को बताया संदिग्ध, लेकिन विराट कोहली के लिए राहत

फंस गए अंबाती रायुडु (Ambati Rayudu bowling action is suspected) भाई साहब फंस गए! विराट कोहली ने उन्हें ऑस्ट्रेलिया (#INDvAUS #INDvsAUS) के खिलाफ सिडनी में खेले गए पहले वनडे (मैच रिपोर्ट) मुकाबले में अंबाती रायुडु को छठे गेंदबाज की भूमिका भी सौंपी. इस मैच (AUS vs IND, 1st ODI) में रायुडु ने हालांकि महज दो ओवर ही गेंदबाजी की. इसमें उन्होंने कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) का कितना भरोसा जीता, यह तो एक अलग बात है, लेकिन रायुडु आईसीसी के निशाने पर आ गए हैं. आईसीसी ने उनके गेंदबाजी एक्शन को संदिग्ध करार दिया है.

As expected Ambati Rayudu has been reported for suspect action #AUSvINDpic.twitter.com/Yvbpi3FLDg