...और जब क्रुणाल पंड्या ने सरकारी नौकरी के ट्रॉयल की पेशकश से जुड़े लेटर को फाड़ दिया

मुंबई इंडिंयस टीम के लिए खेलने वाले और हार्दिक पंड्या के बड़े भाई क्रुणाल पंड्या इन दिनों स्टार हैं. टीम इंडिया के लिए टी20 खेल चुके हैं और रवींद्र जडेजा को भी टक्कर दे रहे हैं, लेकिन एक समय ऐसा भी था कि क्रुणाल को सरकारी नौकरी के लिए ट्रॉयल में हिस्सा लेने का प्रस्ताव मिला था, लेकिन उन्होंने लेटर फाड़ दिया. और आज इस लेटर को फाड़ने का नतीजा यह है कि क्रुणाल पंड्या टीम इंडिया में स्थायी जगह के लिए दरवाजे को जोरदार ढंग से पीट रहे हैं.

“I remember a Ranji Trophy-Level Game Where Hardik and I had only one bat between the two of us” — Krunal Pandya opens up about the Pandya Family Struggles - https://t.co/A3tjRe4bIkpic.twitter.com/hWRBrTEnSf