पूर्व दिग्गज अनिल कुंबले ने PM Care Fund में किया दान, ट्वीट कर बोले- हमें इस लड़ाई में एकजुट होकर..

कोरोनावायरस (Coronavirus) के खिलाफ जंग के लिए क्रिकेटर आगे बढ़कर प्रधानमंत्री राहत कोष में अपनी ओर से जितना हो सक रहा है आर्थिक दान कर रहे हैं. पिछले दिनों रोहित शर्मा, सुरेश रैना, सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली (Virat Kohli) ने राहत कोष में मदद के लिए पैसे दान किए, अब भारतीय टीम के पूर्व कोच और दिग्गज स्पिनर रहे अनिल कुबले (Anil Kumble) भी मदद के लिए आगे आए हैं. पूर्व स्पिन गेंदबाज कुंबले ने कोरोना से लड़ने के लिए प्रधानमत्री राहत कोष और मुख्यमंत्री राहत कोष में अपनी ओर से आर्थिक मदद किया है. इसकी जानकारी कुंबले ने ट्वीट करके दी है. अपने ट्वीट में कुंबले ने लिखा है कि वो अपनी तरह से इस मुश्किल समय में योगदान दे रहे हैं, हमें इस लड़ाई में एक साथ आना होगा. इसके अलाना कुंबले ने सभी को घर में ही रहने की सलाह भी दी है. बता दें कि कुंबले ने कितनी राशि दान में दिया है इस बात का खुलासा उन्होंने ने नहीं किया है. गौरतलब है कि भारत के कप्तान विराट कोहली ने भी इस मुश्किल समय में गुप्त दान किया है. कोहली ने भी इसकी जानकारी ट्वीट में दी थी. वैसे, खबरों की मानें तो कोहली ने 3 करोड़ रुपये दान में दिए हैं. इसके अलावा बीसीसीआई (BCCI) ने 51 करोड़ रुपये की मदद इस विपदा में की है. बता दें कि अनिल कुंबले 2016 में भारतीय टीम के कोच बने थे.

To bowl out #Covid19India we all need to come together and fight this battle. I have made my humble contributions to #PMCaresFund#PMNRF and #CMReliefFund@PMOIndia@narendramodi@CMofKarnataka@BSYBJP Please do #StaySafeStayHome