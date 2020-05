गौतम गंभीर बोले- इस कप्तान के लिए अपनी जान भी दे सकता हूं..

भारत के दिग्गज ओपनर रहे गौतम गंभीर (Gautam Gambhir) ने इंस्टाग्राम पर लाइव चैट करते हुए अपने फेवरेट कप्तान का खुलासा किया है और साथ ही ये भी कहा है कि उस कप्तान के लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूं. गंभीर ने लाइव वीडियो में कहा कि वो सौरव गांगुली (Sourav Ganguly), राहुल द्रविड़ (Rahul Dravid) धोनी (Dhoni) और कुंबले की कप्तानी में खेले लेकिन उनकी नजर में बेस्ट कप्तान अनिल कुंबले (Anil Kumble) हैं. गंभीर ने एक घटना को याद करते हुए कहा कि, उन्होंने एक बात मुझसे की थी जिसने मैं कभी नहीं भूल सकता हूं. गंभीर ने कहा कि साल 2008 में बेंगलुरु टेस्ट मैच से पहले वो मेरे और सहवाग (Virendra Sehwag) के पास आए और कहा कि आप इस सीरीज के चारों टेस्ट में खेलेंगे चाहे आप क्यों ना बिना कोई रन बनाए आउट हो जाए. गौतम ने कहा कि अनिल भाई ने जो ये बाते कही उसके बाद से मैं उनका मुरीद हो गया. कुंबले यदि और टेस्ट मैच खेले होते तो भारत के सबसे सफल कप्तान भी बन जाते.

