Nepal vs Maldives: नेपाल की अंजल‍ि चंद (Anjali Chand) ने क्र‍िकेट में ऐसा र‍िकॉर्ड बना डाला है ज‍िसे तोड़ना क‍िसी के ल‍िए भी आसान नहीं होगा. मह‍िला गेंदबाज अंजल‍ि ने पोखरा ने सोमवार को मालदीव के ख‍िलाफ (Nepal vs Maldives) मैच में ब‍िना कोई रन द‍िए (0) छह बल्‍लेबाजों को आउट कर अपना नाम र‍िकॉर्ड बुक में ल‍िखाया (6 wickets for 0 Runs). यह अंजल‍ि की गेंदबाजी का ही कमाल था की मालदीप की टीम मैच में केवल 16 रन बनाकर आउट हो गई. जवाब में नेपाल की टीम ने महज पांच गेंदों.. जी हां 5 गेंदों में ही जीत हास‍िल कर ली. मैच में मालदीप की टीम 10.1 ओवर में 16 रन बनाकर स‍िमट गई. अंजल‍ि ने 2.1 ओवर में ब‍िना कोई रन द‍िए छह बल्‍लेबाजों के व‍िकेट झटके. उनका गेंदबाजी व‍िश्‍लेषण 2.1-2-0-6 रहा. मह‍िला टी20 इंटरनेशनल में यह सर्वश्रेष्‍ठ गेंदबाजी व‍िश्‍लेषण है. जवाब में नेपाल की टीम ने महज पांच गेंदों में मैच जीत ल‍िया. मैच जब उसने 10 व‍िकेट से जीता, उस समय 115 गेंदें फेंकी जानी बाकी थीं.

WORLD RECORD ALERT ⚠



Nepal's #AnjaliChand has taken 6-0 against @maldivescricket in ongoing 13th #SAG2019, 2.1-2-0-6 is the best bowling figures in Women's T20Is.



Maldives: 16/10 at 10.1 overs

Nepal: 17/0 at 0.5 overs

Nepal won Maldives by 10 wickets with 115 balls remaining. pic.twitter.com/VBNTXXBeXo