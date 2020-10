एनरिच नॉर्टजे ने बनाया रिकॉर्ड, IPL में सबसे तेज गेंद फेंकने वाले गेंदबाज बने, तोड़ा डेल स्टेन का रिकॉर्ड

उन्होंने डेल स्टेन के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है. स्टेन ने आईपीएल 2012 में 154.40 km/h की रफ्तार के साथ गेंद फेंकी थी. हैरानी की बात ये है कि आईपीएल इतिहास में 3 सबसे तेज गेंद फेंकना का रिकॉर्ड एनरिच नॉर्टजे ने अपने नाम कर लिया है. एनरिच नॉर्टजे की तेज गेंदबाजी देखकर क्रिकेट जगत हैरान रह गया है.

रफ्तार के सौदागर रहे ब्रेट ली (Brett Lee) ने ट्वीट कर अपना रिएक्शन दिया है. टीम इंडिया के कोच शास्त्री भी तेज गेंदबाजी देख अपना रिएक्शन दिए बिना न रह सके. जोस बटलर (Jos Buttler) 9 गेंद पर 22 रन बनाकर आउट हुए. अपनी पारी में बटलर ने 3 चौका और 1 छक्का जमाने का कमाल किया.

Fire meets fire. Pace lights up the timber and wins. Nortje-Buttler. Fabulous viewing #DCvRR#IPL2020pic.twitter.com/s2VjuJPR5R — Ravi Shastri (@RaviShastriOfc) October 14, 2020

What is the procedure to reply with Anrich Nortje? #DCvRRhttps://t.co/nNPvAe1Uyzpic.twitter.com/ixWtPCu83R — Delhi Capitals (Tweeting from ) (@DelhiCapitals) October 14, 2020

राजस्थान के खिलाफ मैच में दिल्ली ने पहले बल्लेबाजी की और धवन के अर्धशतकीय पारी के दम पर 20 ओवर में 7 विकेट पर 161 रन बनाए. धवन ने 57 और श्रेयस अय्यर ने 53 रनों की पारी खेली.

VIDEO: कुछ दिन पहले विराट ने करियर को लेकर बड़ी बात कही थी. ​