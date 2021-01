विराट कोहली बने पिता तो सोशल मीडिया पर लगा बधाइयों का तांता

भारतीय कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) पिता बन गए हैं. वाइफ अनुष्का शर्मा (AnushkaSharma) ने बेटी को जन्म दिया है. सोशल मीडिया पर कोहली ने पोस्ट शेयर कर यह जानकारी साझा की है. सोशल मीडिया पर कोहली के द्वारा शेयर की गई यह जानकारी खूब वायरल भी हो रही है. कोहली ने ट्वीट कर लिखा,'हम दोनों को यह बात बताते हुए खुशी हो रही है कि आज दोपहर हमारे यहां बेटी हुई है. हम आपके प्यार और मंगलकामनाओं के लिए दिल से आभारी है. अनुष्का और बेटी, दोनों बिल्कुल ठीक हैं. यह हमारा सौभाग्य है कि हमें इस जिंदगी का यह चैप्टर अनुभव करने को मिला. हम जानते हैं कि आप यह जरूर समझेंगे कि इस समय हम सबको थोड़ी प्राइवेसी चाहिए होगी..' कोहली के पिता बनने पर लोग जमकर उन्हें बधाई दे रहे हैं. इरफान पठान (Irfan Pathan) ने ट्वीट कर सबसे पहले कोहली को शुभकामनाएं दी है.पठान ने ट्विटर पर लिखा, आप दोनों को ढ़ेरों शुभकामनाएं. वहीं, इंग्लैंड की महिला क्रिकेटर ने भी कोहली के द्वारा शेयर की गई इस खबर पर रिएक्ट करते हुए बधाई दी है.

Big congratulations to both of you