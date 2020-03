Ranji Trophy Final: सौराष्ट्र के खिलाफ बढ़त हासिल करने के लिए बंगाल का संघर्ष जारी

Ranji Trophy Final: बंगाल ने अपने तीन बल्लेबाजों के अर्धशतक के दम पर यहां सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में सौराष्ट्र के खिलाफ जारी रणजी ट्रॉफी फाइनल मुकाबले के चौथे दिन गुरुवार को दिन का खेल समाप्त होने तक अपनी पहली पारी में छह विकेट पर 354 रन का स्कोर बना लिया. मेजबान सौराष्ट्र ने अपनी पहली पारी में 425 रन का स्कोर बनाया था और इस लिहाज से बंगाल अभी सौराष्ट्र के स्कोर से 71 रन पीछे है जबकि उसके चार विकेट शेष हैं. अनुस्तुप मजूमदार 134 गेंदों पर आठ चौकों की मदद से 58 और अर्नब नंदी 82 गेंदों पर तीन चौकों और एक छक्के की बदौलत 28 रन बनाकर नाबाद लौटे. दोनों बल्लेबाजों के बीच अब तक सातवें विकेट के लिए अब तक 91 रन की साझेदारी हो चुकी है। इससे पहले, बंगाल ने अपने कल के स्कोर तीन विकेट पर 134 रन से आगे खेलना शुरू किया.सुदीप चटर्जी ने 47 और रिद्धिमान साहा ने अपनी पारी को चार रन से आगे बढ़ाया.दोनों बल्लेबाजों ने चौथे विकेट के लिए 101 रन की साझेदारी करके बंगाल की मजबूती दी.

