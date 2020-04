सचिन के बेटे अर्जुन तेंदुलकर को यह महिला क्रिकेटर है काफी पसंद, फैन्स के सवाल पर यूं दिए जवाब

सवाल-जवाब के दौरान अर्जुन ने कोरोना वायरस से बचाव को लेकर भी अपनी राय देते हुए सभी से सोशल सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने को भी कहा है. इसके अलावा अर्जुन ने खुलासा किया कि वो पंजाबी, मराठी, इंग्लिश, हिन्दी और गुजराती भाषा जानते हैं.

Q. Can You Give Me Tips On Fast Bowling?



A: You must have attitude of a fast bowler. You must want to bowl to quick and break the batsman's helmet.



Q. Which one is difficult to bowl to an in swinger to right hand batsman or out swinger?



A: I Find The Outswinger Harder.