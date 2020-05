इंग्लैंड के आउटडोर अभ्यास कैंप में शामिल होंगे 55 खिलाड़ी, एक खिलाड़ी है अर्जुन तेंदुलकर का दोस्त

बता दें कि इंग्लैंड के उन 55 खिलाड़ियों में एक खिलाड़ी एक सिख क्रिकेटर अमर विर्दी (Amar Virdi) का भी नाम शामिल है. आपको बता दें कि अमर वर्दी इंग्लैंड काउंटी क्रिकेट सरे के लिए खेलते हैं. अमर विर्दी (Amar Virdi) एक ऑफ स्पिनर हैं. अबतक सरे के लिए उन्होंने 23 मैचों में 69 विकेट चटका चुके हैं. विर्दी के बारे में खास बात ये है कि उनका तालुक भारत से हैं और वो अपनी प्रैक्टिस के लिए भारत भी आते हैं.

Who's excited to see @AmarSinghVirdi back turning games soon? ????



Stay 'til the end pic.twitter.com/pgs6v3Zs45