Coronavirus: युवराज ने दिल्ली सरकार की मदद के लिए उठाया यह कदम, तो केजरीवाल बोले- दिल्ली आपका आभारी रहेगा..

भारत के पूर्व दिग्गज युवराज सिंह (Yuvraj Singh) ने कोरोना (Coronavirus) के खिलाफ लड़ाई में जहां प्रधानमंत्री केयर्स फंड में 50 लाख रुपये का दान दिया तो वहीं, दूसरी ओर राजधानी दिल्ली की मदद के लिए भी आगे आए हैं. युवराज ने दिल्ली सरकार को 15 हजार एन-95 मास्क दान में दिए हैं. युवी के इस कार्य से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल काफी खुश हैं और ट्वीट कर इसके लिए शुक्रिया अदा किया है. केजरीवाल (Delhi CM Arvind Kejriwal ) ने ट्वीट कर युवी के द्वारा कैंसर पर विजयी प्राप्त करना आज के दौर में सभी के लिए प्रेरणादायक बताया है. बता दें कि युवराज सिंह ने अपनी फाउंडेशन युवी केन (YouWeCan Foundation) के जरिए मदद के लिए हाथ बढ़ाया है. युवी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि, कोरोना के खिलाफ लड़ाई में चिकित्सीय स्टाफ असली हीरों हैं. युवी केन (YouWeCan Foundation) और मुझे यह काम करते हुए गर्व का एहसास हो रहा है. युवी ने ट्वीट कर लिखा है कि हम अपनी ओर से दिल्ली के चिकित्सीय स्टाफ के लिए 15 हजार एन-95 मास्क भेज रहे हैं. युवी के इस ट्वीट पर केजरीवाल ने धन्यवाद तो कहा ही बल्कि ये भी कहा कि इस मुसीबत से हम जल्द ही बाहर आएंगे.

Yuvraj ji, Delhi is very grateful to you for this generous contribution. Your remarkable victory over cancer is an inspiration, especially in these times. Together, we shall overcome. https://t.co/5qNf3lWJz6