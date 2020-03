वादे के मुताबिक BCCI ने राहत कोष में जमा कराए 51 करोड़ रूपये, वायरल हुआ स्क्रीनशॉट

कोरोनावायरस (Coronavirus) के खिलाफ जंग के लिए बीसीसीआई (BCCI) ने 51 करोड़ रुपये प्रधानमंत्री राहत कोष में जमा करने का ऐलान किया था. कोरोनावायरस के खिलाफ 'जंग' में बीसीसीआई ने अपना किए वादे को पूरा करते हुए प्रधानमंत्री राहत कोष में 51 करोड़ रूपये जमा कर दिए हैं. बीसीसीआई ने ट्विटर इस बात की पुष्टि करते हुए जमा की गई राशि के स्क्रीन शॉट को शेयर किया है. बता दें कि कोरोनावायरस से पूरी दुनिया जूझ रही है. बता दें कि पीएम मोदी ने देशवासियों से अपील की थी कि प्रधानममंत्री कोष में अपने तरफ से मदद करें, ऐसे में भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने पहल करते हुए 51 करोड़ रुपये दान स्वरूप जमा कराए हैं. बीसीसीआई (BCCI) दुनिया की सबसे अमिर क्रिकेट बोर्ड में गिनी जाती है. क्रिकेट फैन्स को भी उम्मीद थी कि बीसीसीआई संकट की घड़ी में मदद के लिए आगे आएगा. बता दें कि टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) और पत्नी अनुष्का शर्मा (Anushka Sharma) ने मिलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) के राहत कोष में रकम जमा करवाई है. हालांकि कोहली ने रकम के बारे में खुलासा नहीं किया है. इसके अलाव सचिन तेंदुलकर ने 50 लाख तो सुरेश रैना ने 52 लाख रुपये दान में दिए हैं.

As pledged, BCCI has contributed INR 51 crores to hon'ble Prime Minister @narendramodi Ji's initiative PM-CARES Fund. #IndiaFightsCorona - @JayShah @SGanguly99 @ThakurArunS pic.twitter.com/5Ih33JvSHs

As pledged, Board of Control for Cricket in India (BCCI) has contributed Rs 51 crores to Prime Minister Narendra Modi ji's initiative #PMCARES Fund: BCCI #COVID19pic.twitter.com/6ER0rP5sv3