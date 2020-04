आशीष नेहरा ने कोरोनावायरस ब्रेक में तेज गेंदबाजों को दी यह सलाह

पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज आशीष नेहरा (Ashish Nehra) का मानना है कि लगातार तीन महीने से ज्यादा समय तक नहीं दौड़ना तेज गेंदबाजों की फिटनेस में बाधा बन सकता है. बल्लेबाज योग और ट्रेनिंग से खुद को फिट बनाये रख सकते हैं, लेकिन तेज गेंदबाजों के लिये सिर्फ इन सबसे काम नहीं चलेगा और उन्हें जल्द ही दौड़ना शुरू करना होगा. कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए भारत में तीन हफ्ते का लॉकडाउन लगा है और यह अब दूसरे हफ्ते में है. देश में अभी तक इससे 3,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं जबकि 70 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी हैं. सारी खेल गतिविधियां बंद हो चुकी हैं जिससे शीर्ष खिलाड़ियों को घर पर रहना पड़ रहा है और वे खुद को फिट रखने की कोशिश कर रहे हैं जबकि उन्हें उम्मीद है कि हालात सामान्य होने पर फिर से खेल शुरू हो जाएंगे.

