केवल यह खिलाड़ी एमएस धोनी के असर के आस-पास पहुंच सकता है, आशीष नेहरा ने कहा

आशीष नेहरा कोरोनावायरस (coronavirus Pandemic) से हुए लॉकडाउन में मीडिया से खूब बातें कर रहे है. पिछले कुछ दिनों से अलग-अलग मुद्दों पर विचार रख रह नेहरा (Ashish Nehra) ने कहा कि ऋषभ पंत के पास जबर्दस्त काबिलियत है और उन्हें लगता है कि वह भारतीय क्रिकेट में एमएस धोनी के आस-पास के स्तर का ही असर छोड़ेंगे. नेहरा ने कहा कि बतौर विकेटकीपर-बल्लेबाज मुझे नहीं लगता कि ऋषभ पंत को छोड़कर कोई दूसरा खिलाड़ी एमएस धोनी के आस-पास भी कभी पहुंच पाएगा.

"Dhoni and Rohit are the two best captains in IPL because they are passionate about their jobs"



U have to remain calm and know your players really well to make decisions when game moves so fast. Dhoni's calm is the template & Rohit has also grown in the same manner~ Ashish Nehra