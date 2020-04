वसीम जाफर ने चुनी ऑल टाइम मुंबई इलेवन, तो इस वजह से अश्विन हुए हैरान, दिया ऐसा रिएक्शन

घेरलू क्रिकेट के दिग्गज खिलाड़ी रहे वसीम जाफर (Wasim Jaffer) ने ट्विटर पर खुद की पसंद की ऑल टाइम मुंबई इलेवन (All-Time Mumbai XI) का चयन किया है. जिसमें उन्होंने सुनील गावस्कर (Sunil Gavaskar) को टीम का कप्तान बनाया है. बता दें कि जाफर ने अपनी इस ऑल टाइम मुंबई इलेवन टीम में उन्हीं खिलाड़ियों का चयन किया है जो साल 1970 के बाद से मुंबई टीम के लिए खेले. घरेलू क्रिकेट के डॉन ब्रैडमैन कहे जाने वाले जाफर ने इस टीम में गावस्कर के साथ रोहित शर्मा (Rohit Sharma) को ओपनर बनाया है साथ ही दिलीप वेंगसरकर और सचिन तेंदुलकर जैसे दिग्गज भी शामिल है. जाफर के द्वारा चुनी गई ऑल टाइम मुंबई इलेवन टीम के ऐलान के बाद अश्विन (Ravi Ashwin) ने भी ट्वीट किया और उन्हें हैरानी भी जताई. अश्विन ने कमेंट करते हुए लिखा कि, क्या आप वाकई में गंभीर है, आपका नाम इस लिस्ट में क्यों नहीं है. गौरतलब है कि जाफर भी मुंबई के लिए खेल चुके हैं. ऐसे में अश्विन ने अपनी बात रखते हुए ट्वीट किया. वसीम जाफर के द्वारा चुनी ऑल टाइम मुंबई इलेवन टीम में वसीम जाफर ने अमोल मजूमदार (Amol Muzumdar) को भी नहीं चुना है. बता दें कि मजूमदार का रिकॉर्ड मुंबई टीम के लिए काफी शानदार रहा था।

Are you serious?? Where is your name Wasim bhai??