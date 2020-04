Coronavirus: दुकानों पर खरीदारी के लिए उमड़ी भीड़ को देखकर अश्विन का फूटा गुस्सा, ट्वीट कर दिया रिएक्शन

अश्विन (Ashwin) ने इस ट्वीट से उन लोगों को फटकार लगाई है जो हजारों की संख्या में घर से बाहर निकल कर मार्केटिंग करने लगे हैं. कोरोनावायरस (Coronavirus) को नियंत्रित करने के लिए लगाए गए सोशल डिस्टैंसिंग के नियमों का भी जमकर उल्लंघन हुआ. इस ट्वीट के बाद भी लोग अश्विन को नसीहत देने में पीछे नहीं रहे. एक यूजर ने उल्टा अश्विन से शिकायत की और लिखा कि आपको ऐसे ट्वीट नहीं करने चाहिए, लॉकडाउन के कारण मीडिया क्लास लोग क्या कर सकते हैं, उन्हें खरीदारी के लिए बाहर आना ही होगा.

Dear sir stop the rant!! I am asking for distancing from one another and wearing a mask to take necessary precautions, so don't talk about sense of entitlement cos I have never felt it, in fact I feel it's wrong for anyone to have it.