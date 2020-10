CSK vs KKR: Nitish Rana का धमाल, सीएसके के खिलाफ खेली तूफानी पारी, छक्कों की हैट्रिक लगाकर किया कमाल

CSKvsKKR: केकेआऱ के बल्लेबाज नीतीश राणा (Nitish Rana) ने कमाल की बल्लेबाजी की और 87 रनों की पारी खेली. अपनी पारी में राणा ने 60 गेंद का सामना किया और 10 चौके और 4 छक्के जमाए. इससे पहले वाले मैच में भी राणा ने अर्धशतकीय पारी खेली. भले ही राणा शतक जमाने से चूक गए लेकिन अपनी पारी से उन्होंने फैन्स का खूब मनोरंजन किया. राणा ने अपनी पारी में कर्ण शर्मा के ओवर में लगातार 3 छक्के भी जमाए.आईपीएल में राणा का यह सर्वोच्च स्कोर है. इससे पहले राणा ने 2019 आईपीएल में आरसीबी के खिलाफ 85 रन की नाबाद पारी खेली थी. राणा ने अपनी पारी के शुरूआती 34 गेंद पर 35 रन बनाए थे इसके बाद आखिरी के 27 गेंद पर 52 रन बनाकर टीम के लिए शानदार पारी खेली.

WATCH - 4-4-6: Rana's goes severe on Santner



Two boundaries and a big six. @NitishRana_27 took on Mitchell Santner to score 14 runs off him. Confident hitting from Rana.https://t.co/TKQIFLcqfA#Dream11IPL