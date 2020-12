Aus A vs Ind: बुमराह के पावरपुल शॉट ने ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर को किया चोटिल, पहले टेस्ट से सकते हैं बाहर, VIDEO

यह भी पढ़ें: पैट कमिंस ने दी वॉर्निंग, टेस्ट सीरीज में नहीं होगा छींटाकशी से परहेज

सीए ने बयान में कहा कि सीए की मेडिकल टीम ग्रीन पर नजरें बनाए हुए हैं. उनकी चोट को लेकर कोई ताजा जानकारी शनिवार को मिलेगी, लेकिन बाद में बयान में इस बात की पुष्टि हुई कि ग्रीन को हल्का कनकशन है, लेकिन दांयी आंख के ऊपर लगी चोट के बाद उनकी स्थिति को लेकर चिंता की कोई बात नहीं है.

#mohammadsiraj Hope its not a big trouble to #CameronGreen #sportsmanship https://t.co/NyAcdSYjJL

ऑस्ट्रेलिया टीम के डॉक्टर पिच इंग ने कहा कि भारत ए के खिलाफ गेंदबाजी के दौरान कैमरून को मामूली कनशन हुआ है. यह उनका पहला कनकशन है. वह होटल वापस लौट चुके हैं और वह मैच के बाकी दो दिन खेल में हिस्सा नहीं लेंगे. हमारी टीम उनकी स्थिति पर लगातार नजर रखेगी और हम शनिवार को उनकी चोट को लेकर अगला अपडेट देंगे.

#SpiritofCricket



Non-striker batsman Mohd Siraj quickly rushed to check on Cameron Green, who got hit on the head by a Jasprit Bumrah straight drive.

Well Done @mdsirajofficial bhai

.#AUSvsIND#INDvsAUS#MohammedSiraj#MDSirajpic.twitter.com/IbnhwKB2HQ