Aus A vs Ind A: ऋषभ पंत ने आतिशी नाबाद शतक के साथ मैनेजमेंट के सामने पैदा किए असमंजस के हालात

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 17 जनवरी से एडिलेड में खेले जाने वाले पहले टेस्ट से पहले विकेटकीपर के चयन के नए समीकरण पैदा हो गए हैं. और ये समीकरण पैदा किए लेफ्टी ऋषभ पंत (Rishabh Pant) ने, जिन्होंने सिडनी में ऑस्ट्रेलिया A के खिलाफ खेले जा रहे प्रैक्टिस मैच के दूसरे दिन आतिशी शतक जड़कर पहले टेस्ट के लिए अपनी दावेदारी कर दी. ऋषभ ने पारी घोषित किए जाने से पहले आक्रामक तेवर के साथ बल्लेबाजी करते हुए 73 गेंदों पर बिना आउट हुए 6 चौकों और 9 छक्कों से 103 रन बनाए. पिछले काफी समय से ऋषभ पंत (Rishabh Pant) बेहतर करने को लेकर न केवल दबाव में थे, बल्कि उन्हें खासी आलोचना का भी सामना करना पड़ा था.

At Stumps on Day 2, India are 386-4 and have a commanding lead of 472 runs over Australia A. pic.twitter.com/ucHallgFfx