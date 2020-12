Aus A vs Ind A: पटाखे जैसे गूंजे ऋषभ पंत के ये पावरपुल शॉट सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में, VIDEO

ऑस्ट्रेलिया A के खिलाफ 73 गेंदों पर नाबाद आतिशी शतक जड़ने वाले ऋषभ पंत (Rishabh Pant) ने 17 दिसंबर से शुरू हो रहे पहले टेस्ट के लिए अपना दावा ठीक वैसे ही प्रचंड अंदाज में ठोका जिस प्रचंड अंदाज में मैच के दूसरे दिन उनके पावरफुल शॉट खाली पड़े स्टेडियम में एक के बाद एक करके गूंजते रहे. और दिन खेल खत्म होते-होते उनके शॉटों की आवाज एक अलग अलग ही लेवल पर पहुंच गयी. दिन के आखिरी ओवर से पहले पंत का निजी स्कोर 67 गेंदों पर 83 रन था. और आखिरी ओवर में उनके बल्ले की गूंज देखने लायक थी. ऋषभ (Rishabh Pant) ने पारी के आखिरी ओवर में चार चौकों और एक छक्के से जो 22 रन बटोरे, वह देखने लायक था.

I am so happy for you ,reply to all haters from @RishabhPant17 bat Brilliant by you and you are best WK batsman in India right now. You will play all 4 tests vs Aus. #RishabhPant#AUSvINDpic.twitter.com/6v9i8Yl4cC