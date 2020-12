Aus A vs Ind A: इस भारतीय पेसर ने जीत लिया एलन बॉर्डर का दिल, बोले कि कोई मुकाबला नहीं

हालिया सालों में सीमरों ने भारत की सीम गेंदबाजी को एक अलग ही मुकाम दिलाया है. जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah), मोहम्मद शमी (Mohammed Shami), ईशांत शर्मा (Ishant Sharma) और उमेश यादव (Umesh Yadav) की वह तेज गेंदबाजी चौकड़ी रही है, जो पहले कभी नहीं रही. इन चारों न केवल भारत की धरती, बल्कि विदेशी जमीं पर भी बल्लेबाजों को नाको चने चबाए. इन चारों ने दुनिया के तमाम समीक्षकों और दिग्गजों को यह एहसास कराया है कि भारतीय गेंदबाज विदेशी धरती पर बीस विकेट चटकाने में सक्षम हैं. और इन सीमरों में से जिस गेंदबाज ने सबसे ज्यादा कंगारू दिग्गज एलन बॉर्डर को प्रभावित किया है, तो वह जसप्रीत बुमराह हैं. बुमराह ने 11 टेस्ट में सबसे तेज 50 विकेट चटकाने का कारनामा किया है. यह आईपीएल 2014 का समय था, जब विश्व ने पहली बार बुमराह को देखा था. और तब से इस गेंदबाज ने लगातार प्रगति की है.

Sustained pressure from the Indian quicks and Australia A have been bowled out for 108. India lead by 86 runs.



20 wickets have fallen on Day 1 of the pink ball tour game at SCG.



Shami - 3/29

Bumrah - 2/33

Siraj - 1/26

Saini - 3/19 pic.twitter.com/imsodze0eB