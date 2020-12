Aus v Ind 1st T20I: इस वजह से गावस्कर टी20 सीरीज में ओपनिंग जोड़ी में चाहते हैं बदलाव

ऑस्ट्रेलिया को तीसरे वनडे में 13 रन से हराने के बाद टीम विराट (Virat Kohli) ने शुक्रवार को खेले जाने वाले पहले टी20 (1st T20) से पहले जरूरी आत्मविश्वास तो हासिल कर ही लिया है, तो वहीं मैनेजमेंट के सामने फाइनल इलेवन को लेकर भी काफी हद तक भ्रम की स्थिति हो गई होगी!! और अब दिग्गज सुनील गावस्कर फाइनल इलेवन को लेकर अपने विचार रखे हैं. गावस्कर ने कहा है कि पहले टी20 मुकाबले में मैनेजमेंट को कुलदीप यादव (Kuldeep Yadav) को खिलाना चाहिए. अब यह तो आप जानते ही हैं कि युजवेंद्र चहल पहले दो वनडे मुकाबले में बहुत ही महंगे साबित हुए थे. पहले वनडे में चहल ने कोटे के 10 ओवरों में 89 तो दूसरे मैच में 71 रन खर्च किए थे, तो तीसरे में कुलदीप यादव ने 57 रन देकर 1 विकेट लिया.

